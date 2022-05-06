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ФИФА может сократить время футбольных матчей до 60 минут

ФИФА может сократить время футбольных матчей до 60 минут

Международная федерация футбола (ФИФА) совместно с Международным советом футбольных ассоциаций (ИФАБ) прорабатывает вариант сокращения длительности матча с 90 до 60 минут. Об этом сообщил в своей авторской колонке Daily Mail бывший судья ФИФА Марк Клаттенбург.

В частности, предлагается останавливать секундомер во время выхода мяча из игры, травм футболистов и других пауз. Таким образом, в футболе может появиться так называемое "чистое время".

За проект отвечает легендарный в прошлом итальянский судья Пьерлуиджи Коллина, занимающий в настоящее время пост главы судейского комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Когда именно вступят в силу эти изменения, не уточняется.

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