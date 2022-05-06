"ЕНД" обещает непрерывные акции протеста в поддержку Саакашвили

6 мая. 22:40

Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" начала сезон акций протеста, активисты обещают устраивать непрерывные демонстрации в Тбилиси и Батуми в поддержку бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

"Сегодня "Нацвижение" начинает выступления в Батуми и Тбилиси. Это будут перманентные и непрерывные акции, пока не будут обеспечены фундаментальные права Михаила Саакашвили", - приводит слова одного из лидеров ЕНД Нугзара Циклаури Sputnik Грузия.

Первой акцией стало собрание у офиса "Нацдвижения", затем состоялось автомобильное шествие к Руставской тюрьме.

В Батуми у Дома правительства представители ЕНД поставили несколько палаток. Они требуют доставить Саакашвили в гражданскую клинику.