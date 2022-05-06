Опасаясь России, Великобритания и Япония заключили новое военное соглашение

Вооруженные силы Великобритании и Японии будут ”сотрудничать еще более тесно” в рамках оборонного соглашения, о котором британский премьер-министр Борис Джонсон объявил во время переговоров со своим японским коллегой. В честь первого официального визита Фумио Кисиды в Великобританию в качестве премьер-министра над Лондоном пролетели три самолета королевских ВВС.

Как отмечает The Diplomat, Джонсон принимал японского премьера в резиденции на Даунинг-Стрит, 10. Он похвалил Японию за жесткую позицию в отношении российской спецоперации на Украине и провел параллель с ситуацией безопасности в Азии. ”То, что делают европейские автократы, прибегая к силовым методам, может повториться и в Восточной Азии, - заявил Джонсон. - Вот почему мы стремимся к более тесному сотрудничеству”.

Администрация Джонсона сообщила, что в рамках соглашения вооруженные силы двух членов G7 смогут вместе принимать участие в маневрах и устранении последствий катастроф. Оба премьер-министра согласны с тем, что ”демократии по всему миру должны объединиться против авторитарных режимов”, сообщила администрация британского премьера после встречи.

Япония присоединилась к западным странам, которые ввели санкции против Москвы. Токио также снабжает Украину шлемами и другой амуницией. Япония переживает, что российская спецоперация на Украине окажет влияние на Восточную Азию, где китайская армия становится все более напористой, угрожая присоединением в случае необходимости Тайваня, на который Китай заявляет права.

Великобритания, объявив ”индо-тихоокеанский сдвиг” в своей внешней политике на фоне выхода из Европейского союза в 2020 году, рассматривает Японию в качестве ключевого восточноазиатского партнера. Соединенное Королевство также является участником нового трехстороннего альянса безопасности, AUKUS, вместе с Австралией и США.

Крис Хьюз, профессор международной политики и японистики из Уорикского университета, считает, что визит Кисиды ”укрепит британо-японский квазиальянс”, работа над которым ведется уже более 10 лет. По его словам, отношения между Японией и Великобританией в сфере безопасности укрепляются, однако им предстоит пройти проверку. Всё будет зависеть от того, насколько далеко Япония готова пойти с точки зрения сотрудничества в сфере безопасности с Великобританией вне восточноазиатского региона. Великобритании, в свою очередь, предстоит продемонстрировать, готова ли она поддерживать ощутимый уровень партнерства с Японией вне собственного региона на фоне продолжающегося украинского кризиса.

Япония усиливает военные союзы с зарубежными странами после пересмотра собственной конституции в 2015 году, в результате чего были расширены возможности совместной обороны. Однако до сих пор усилия Токио в основном касались укрепления партнерства с соседними странами Индо-Тихоокеанского региона. В 2020 году Япония подписала военно-логистическое соглашение с Индией, в рамках которого государства могут предоставлять друг другу услуги и отправлять поставки на военные базы и в порты обеих стран. В январе 2022 года Япония и Австралия подписали соглашение о взаимном доступе.