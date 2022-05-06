Североосетинские правоохранители поймали мошенницу, обманувшую двух пенсионерок

6 мая. 21:58

Североосетинские полицейские задержали в Самаре телефонную мошенницу, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по республике.

Женщина подозревается в дистанционном мошенничестве в отношении двух пенсионерок Северной Осетии.

"Оперативниками установлено, что 30-летняя жительница Самарской области связалась по мобильной связи с жительницами Осетии и, представляясь сотрудницей банка, смогла обмануть доверчивых пожилых женщин", - говорится в сообщении.

В одном случае жертвой стала 70-летняя жительница села Михайловское: злоумышленница рассказала ей, что во избежание мошеннических действий нужно перевести деньги по указанному номеру телефона. Через банкомат пенсионерка, действуя по инструкции мошенницы, перевела преступникам 20 тыс рублей. По аналогичной схеме была обманута 85-летняя жительница Беслана - она потеряла 10 тыс рублей.

Открыто уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ "Мошенничество".