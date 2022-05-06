Рецидивист воспользовался забывчивостью посетителя банка в Нефтекумске

6 мая. 21:45

Житель Нефтекумска похитил барсетку, забытую в банке клиентом. Такое сообщение распространила пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.

В отделение полиции обратился местный житель, он рассказал, что по невнимательности забыл барсетку с большой суммой денег в банке. Вернувшись, он уже не нашел ее.

По записям с камер видеонаблюдения сотрудники угрозыска установили, что хищение совершил ранее судимый 34-летний местный житель.

Мужчина был доставлен в отдел, где он признался в содеянном. Когда он принес барсетку домой, он нашел в ней более 250 тыс рублей, из них он успел потратить 80 тыс рублей. Остальные деньги вернули владельцу.

Открыто уголовное дело по статье "кража".