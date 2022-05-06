Турция поможет Ставрополью с оборудованием для новых кондитерских заводов

6 мая. 22:29

В Ставрополе и Невинномысске будут созданы собственные кондитерские производства, - сообщил руководитель краевого комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Денис Полюбин.

"Оба проекта связаны с производством кондитерских изделий. Это ООО "БейкБерри" и ООО "Астра", которые расположатся соответственно в Невинномысске и Ставрополе. Оба предприятия создаются с нуля", - написал он в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

Под оба проекта в соответствии с краевым законодательством уже без торгов выделены земельные участки. Известно, что компания "БейкБерри", оборудование для которой уже изготавливается в Турции, будет выпускать печенье и крекеры – в год она будет производить около 10 тыс т продукции. Стоимость проекта составляет 278 млн рублей.

"Астра" будет выпускать хлебобулочную продукцию: сахарное и затяжное печенье, снеки мучные (соломка, сухарики, крекер). Объем инвестиций в проект оценивается в 275 млн рублей.