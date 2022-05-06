Сад Памяти Кисловодска украсили более сотни молодых яблонь

6 мая. 22:14

Сад Памяти, раскинувшийся рядом с мемориалом Воинской Славы в ставропольском Кисловодске, сегодня пополнили саженцы яблони, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Сегодня высадили полторы сотни деревьев в районе нашего главного мемориала Воинской Славы. Это - наш Сад Памяти, где с председателем Думы Любовью Волошиной, сотрудниками МЧС посадили 100 саженцев яблонь разных сортов. Здесь же с активными кисловодчанами и гостями города, которые решили поучаствовать в нашей акции "Посади свое дерево", высадили туи, сосны, березы, сирень, форзицию", - рассказал глава Кисловодска Евгений Моисеев, передает ТАСС.

Теперь прямо за мемориалом будет прекрасный сад, который символизирует память о воинах-героях, о беспримерном подвиге наших предков, которые отстояли наше будущее, мир, возможность жить в свободной стране, - добавил Моисеев.