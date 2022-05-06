Сербия начала переговоры о поставках российского газа

6 мая. 21:47

Сербия начинает переговоры о поставках газа из России с "Газпромом", - заявил президент страны Александр Вучич.

"Мы идем к разговору с "Газпромом" о закупке газа, потому что мы на 100% зависим от русского газа, так будет еще минимум два года, вероятно и дольше. Мы всегда готовы к диверсификации, но должны смотреть реально", - заявил Вучич, передает РИА Новости.

"Если получим 100% нефтяную формулу расчета цены, что нереально и ни у кого такого нет… это было бы $320-325 за тысячу кубометров, если 80% нефтяной формулы и 20% биржевой цены – $417 за тысячу кубометров, а при 30% биржевой цены в расчете было бы $482 за тысячу кубометров, и это все весьма пристойные цены для нас", - заявил сербский лидер, подчеркнув, что при различных формулах расчета цен на газ разница для Сербии "составляет целых 1,1 млрд евро в год".

Напомним, договор Србиягаза с "Газпромом" на поставки 6 млн кубометров газа в сутки по $270 за тысячу кубометров истекает 31 мая, следующий контракт с российской стороной в Сербии планируют подписать на 10 лет.