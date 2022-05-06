В Симферополь и Севастополь начали поступать карты Промсвязьбанка

6 мая. 21:31

Промсвязьбанк начал бесплатную доставку своих дебетовых, кредитных и пенсионных карт в Крым, - сообщили в пресс-службе банка.

"Пока эта услуга будет доступна жителям Севастополя и Симферополя", – укореняется в сообщении, передает "АиФ-Крым".

Для того, чтобы получить карту, новым клиентам нужно оставить заявку на сайте банка или позвонить на его "горячую линию", после чего будут уточнены время и адрес ее доставки, а затем придет SMS-сообщение с логином и паролем для доступа в интернет-банк.

Доставку в другие города Крымского полуострова в банке обещают запустить "в ближайшее время".

Напомним, накануне Промсвязьбанк открыл в Севастополе свой первый офис в Крыму.