В Симферополь и Севастополь начали поступать карты Промсвязьбанка

Промсвязьбанк начал бесплатную доставку своих дебетовых, кредитных и пенсионных карт в Крым, - сообщили в пресс-службе банка.
"Пока эта услуга будет доступна жителям Севастополя и Симферополя", – укореняется в сообщении, передает "АиФ-Крым".
Для того, чтобы получить карту, новым клиентам нужно оставить заявку на сайте банка или позвонить на его "горячую линию", после чего будут уточнены время и адрес ее доставки, а затем придет SMS-сообщение с логином и паролем для доступа в интернет-банк.
Доставку в другие города Крымского полуострова в банке обещают запустить "в ближайшее время".
Напомним, накануне Промсвязьбанк открыл в Севастополе свой первый офис в Крыму.