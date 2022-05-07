Выбор Казахстана: интеграция в общий энергетический рынок ЕАЭС или построение единой энергосистемы Центральной Азии

Правительство Казахстана намеревается достичь углеродной нейтральности к 2060 году, постепенно снижая зависимость от угля - основного источника для производства электроэнергии. Однако переход на возобновляемые источники энергии обнажил такие ключевые проблемы энергетической отрасли страны, как несбалансированность системы и недостаток маневренных возможностей, сказал региональный директор аудиторско-консалтинговой компании Ernst&Young по услугам в области изменения климата и устойчивого развития Центральной Азии, Кавказа и Украины Виктор Коваленко в интервью New Europe.

"Для страны это непростая тема, поскольку Казахстан обладает большими запасами угля, который достаточно дешев, и на уголь полагается большая часть энергетического сектора", - сказал он в кулуарах международной инвестиционной конференции Energy Week Central Asia&Mongolia, которая проводилась в конце апреля в Ташкенте.

Эксперт рассказал о проблемах и перспективах развития "зеленой" энергетики в Казахстане: "Начнем с тепла. Для многих стран возобновляемые источники энергии в первую очередь подразумевают производство электроэнергии, но для Казахстана, учитывая его климат, важно не забывать о производстве тепла из-за очень холодной погоды зимой. Обогрев с использованием возобновляемых источников энергии - это непросто, поэтому в Казахстане много тепловых электростанций, работающих на угле, что также необходимо отразить в любой стратегии энергетического перехода. Учитывая устройство энергетики в Казахстане, нельзя просто отключить угольные электростанции в один момент, потому что это разрушит энергосистему. Дело в том, что в процессе отказа от угля необходимо решить два вопроса: во-первых, что будет нести базовую нагрузку в генерации, а во-вторых, что будет использоваться в качестве маневренных мощностей".

Коваленко отметил, что первую задачу можно частично решить за счет атомных электростанций, которые могут вырабатывать электроэнергию и, в то же время, тепло, так что они могут взять на себя базовую нагрузку в энергосистеме. "Но проблема с маневренностью остается. Во-первых, отказ от угольных электростанций, во-вторых, увеличение доли возобновляемых источников энергии в энергетической структуре страны. Обе задачи требуют наращивания мощностей для работы в режиме базовой нагрузки и новых маневренных мощностей. С базовой нагрузкой немного проще, так как здесь, по крайней мере, можно рассмотреть ядерную энергетику. Вопрос маневренности гораздо сложнее, потому что в качестве маневренных мощностей могут выступать как газовые, так и гидроэлектростанции. Казахстан уже испытывает дефицит природного газа и, к сожалению, не обладает такими большими запасами природного газа, как Узбекистан", - добавил эксперт. Более того, хотя у Казахстана есть гидроэнергетический потенциал, для развития гидроэлектростанций стране нужны значительные инвестиции, отметил Коваленко.

Он призвал придерживаться тщательно спланированной модели поэтапного отказа от угля. "Одно из решений - это плавный отказ от угольной генерации, не строительство новых генерирующих мощностей, а поэтапный вывод части мощностей с замещением их возобновляемыми источниками энергии", - сказал Коваленко, добавив, что при этом стране придется вводить новые маневренные генерирующие мощности.

Эксперт компании Ernst&Young пояснил, что маневренность важна, так как генерация электричества на основе возобновляемых источников энергии нестабильна: "Исходя из природных факторов, нельзя ожидать, что, например, ветряные электростанции будут вырабатывать один и тот же объем энергии каждый день, каждый час, каждую минуту, каждую секунду. Объем то растет, то уменьшается, но потребление при этом остается стабильным. Поэтому должна быть и стабильная генерация электроэнергии". Коваленко говорит, что в период пикового спроса выработка электроэнергии на гидроэлектростанциях и газовых электростанциях с полной нагрузкой может быть переведена непосредственно в сеть.

Председатель Совета директоров Ассоциацию ВИЭ Qazaq Green Нурлан Капенов также отметил, что для решения проблемы дефицита маневренных мощностей потребуются время и серьезные инвестиции. Каперов напомнил, что Казахстан присоединился к глобальному движению по обеспечению углеродной нейтральности в конце 2020 года. По его словам, в настоящее время в Казахстане наблюдается высокий уровень износа фондов угольных предприятий, а выводимые мощности необходимо замещать возобновляемыми источниками энергии, в первую очередь солнечными и ветровыми электростанциями.

За четыре года Ассоциация ВИЭ Qazaq Green добилась того, что в Казахстане работает 134 объекта возобновляемой энергетики, вырабатывающих около 4% электроэнергии от общего производства. "Развитие зеленой энергетики в Казахстане обнажило такие ключевые проблемы электроэнергетики, как несбалансированность системы, отсутствие маневренных возможностей, зависимость от соседних государств, изношенность оборудования, замкнутость западной зоны энергосистемы, энергобезопасность нашей страны," - продолжил Каперов.

Председатель Казахстанской ассоциации солнечной энергетики Айнур Соспанова на конференции в Ташкенте заявила, что к 2026 году на объекты возобновляемой энергетики будут приходиться около 6% электроэнергии, вырабатываемой в Казахстане. По словам Соспановой, Ассоциация достигла поставленных целей. "Мы надеемся, что все заявленные объемы строительства объектов возобновляемой энергетики будут введены в эксплуатацию", - сказала она.

Соспанова отметила, что в 2022 году в Казахстане будет разработана Доктрина достижения углеродной нейтральности Республики Казахстан до 2060 года: "Этот документ обсуждается представителями общественности и правительства, так как мы понимаем, что доктрина определит дальнейший экономический курс нашей страны".

Коваленко также сказал, что в Казахстане изучают опыт Узбекистана, потому что его энергетический баланс и энергосистема более приспособлены к маневрированию мощностями и увеличению использования возобновляемых источников энергии, так как большая часть производства электроэнергии в Узбекистане основана на сжигании газа. Из-за значительной доли устаревших мощностей Казахстан нуждается в инвестициях. По словам эксперта, время, когда эти мощности должны быть выведены из эксплуатации, наступит очень скоро. Коваленко отметил, что Казахстану необходимо будет построить новые мощности для замены устаревших заводов или же инвестировать в обширную модернизацию существующих мощностей.

Нужно создать новые мощности для замены тех, которые выводятся из эксплуатации, или модернизировать существующие. "Вопрос в том, во что вы будете инвестировать при выводе этих мощностей - в возобновляемые источники энергии, в газ, в обогащенный уголь, в атомную или какую-то другую энергетику", - подчеркнул Коваленко.

Касаясь взаимосвязи энергосистем в Центральной Азии, Коваленко напомнил, что эта тема была ключевой на конференции в Ташкенте. "Может быть, с целью внедрения большего количества возобновляемых источников энергии пришло время подумать о единой энергосистеме Центральной Азии и наращивать возобновляемые мощности в ее рамках, а не создавать собственную сеть в каждой стране", - сказал он. "Потенциал для иностранных инвестиций в Центральную Азию огромен. Для создания этих мощностей нужны значительные инвестиции. Например, если правительство Казахстана опубликует эти тендеры с прогнозом на три года, и инвесторы смогут планировать инвестиции", - отметил эксперт из Ernst&Young.

Во времена СССР существовала единая энергосистема стран Центральной Азии. "Это уникальный шанс для региона, потому что она будет строиться с нуля. Это возвращение к тому, что уже было в прежние времена, а энергосистемы региона создавались с учетом того, что будет единая энергосистема. Одна из проблем в том, что построение единой системы стран Центральной Азии противоречит концепции ЕАЭС, куда входят, например, Казахстан, Киргизия и Россия", - сказал Коваленко. - А это две противоречивые идеи и совершенно противоположные векторы. Политики должны решить, в каком направлении будут двигаться страны - интеграция в общий энергетический рынок ЕАЭС или построение единой энергосистемы Центральной Азии".