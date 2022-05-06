Медведь напал на сборщика трав в Армении

6 мая. 21:18

Медведь атаковал мужчину у села Оганаван, к северу от города Аштарак (Арагацотнская область), пишут армянские СМИ.

Как сообщает Shamshyan.com, ЧП случилось, когда 68-летний местный житель собирал в ущелье реки Касах дикорастущие травы.

"Подошел к реке, и тут на меня напал медведь и два медвежонка. Хорошо, что у меня был нож и я стал защищаться. Мне удалось ударить медведя, а тот расцарапал мне ногу и грудь", - рассказал селянин.

Затем звери скрылись в лесу, а раненый позвонил другу, который приехал к нему на помощь.