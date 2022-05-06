Россия и Беларусь подкорректируют газовые соглашения

6 мая. 21:16

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня подписал указы, одобрившие в качестве основы для проведения переговоров проекты протоколов о внесении поправок в межправительственные соглашения с Россией о поставках природного газа.

"Одобрены проект протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на ее территории, а также проект протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности ОАО "Белтрансгаз", - сказано в сообщении пресс-службы президента, передает ТАСС.

Документами правительству Беларуси предоставлены полномочия на проведение переговоров по проектам протоколов, внесение изменений в них, не имеющих принципиального характера, и подписание итоговой договоренности.