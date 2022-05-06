Участников перестрелки на АЗС задержали в Махачкале

6 мая. 20:48

Трое мужчин, устроившие стрельбу на автозаправке, задержаны в Махачкале. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Дагестану.

Третьего мая в 16:06 трое местных жителей, одному из которых 24 года, двум другим - по 22 года, в ходе скандала, вспыхнувшего на фоне ранее сложившихся неприязненных отношений, из травматического оружия выстрелили в 24-летнего местного жителя.

"Прибывшие на место сотрудники полиции задержали всех подозреваемых. Мужчины доставлены в отдел полиции для разбирательства и установления всех обстоятельств произошедшего", - пояснили в полиции.

С места событий изъяты патроны и гильзы.

Открыто уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо группой лиц).