Участников перестрелки на АЗС задержали в Махачкале

Трое мужчин, устроившие стрельбу на автозаправке, задержаны в Махачкале. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Дагестану.
Третьего мая в 16:06 трое местных жителей, одному из которых 24 года, двум другим - по 22 года, в ходе скандала, вспыхнувшего на фоне ранее сложившихся неприязненных отношений, из травматического оружия выстрелили в 24-летнего местного жителя.
"Прибывшие на место сотрудники полиции задержали всех подозреваемых. Мужчины доставлены в отдел полиции для разбирательства и установления всех обстоятельств произошедшего", - пояснили в полиции.
С места событий изъяты патроны и гильзы.
Открыто уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо группой лиц).