"Север-Юг" позволит перенаправить экспорт из СКФО в Азию и Ближний Восток

6 мая. 20:31

Развитие транспортной инфраструктуры, в частности, участка транспортного коридора "Север-Юг" в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) позволит переориентировать экспорт в направлении стран Азии и Ближнего Востока, - говорится в утвержденной стратегии развития округа.

"В условиях внешнего санкционного давления со стороны недружественных государств и необходимости развития торгово-экономических отношений с государствами Ближнего Востока и остальной части Азии стратегическое значение в масштабах всего государства приобретает участок международного транспортного коридора "Север-Юг" на территории СКФО, позволяющий осуществлять грузо- и пассажироперевозки в страны Персидского залива и Индийского океана", - говорится в документе, передает ТАСС.

Раскрытие потенциала международного транспортного коридора "Север - Юг" в настоящее время рассматривается в качестве "важного транзитного направления между странами Северо-Западной Европы, Каспийского бассейна, Персидского залива, Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии, а также как возможность дальнейшего развития евроазиатских перевозок по более короткому и экономичному маршруту".

В настоящее время развитие транспортной инфраструктуры округа не в полной мере соответствует этим задачам: автомобильные пункты пропуска на границах с Азербайджаном и Грузией обустроены недостаточно – их пропускная способность не соответствует пиковым значениям грузопотока через границу, - отмечается в документе.

Напомним, завершение модернизации автомобильных пунктов пропуска Яраг-Казмаляр в Дагестане и Верхний Ларс в Северной Осетии планируется в 2023 году.