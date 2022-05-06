СМИ: Зеленский – не герой, а Вашингтон - обманщик

6 мая. 19:50

Пропагандистская машина США врет гражданам страны, "возвеличивая" президента Украины Владимира Зеленского, - написал в своей авторской колонке обозреватель The American Thinker Терри Титкомб.

"Все американцы знают, что Россия - "плохая", а Зеленский - "герой", хотя в реальной жизни украинский лидер - это поддерживаемый олигархами комик, победивший на выборах благодаря мирной повестке, а затем превратившийся в диктатора", - пишет обозреватель, передает РИА Новости.

США устраивают вооруженные конфликты, чтобы пополнить казну, а для информационной поддержки своих действий используют ложные тезисы: так, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на своих пресс-конференциях ни разу не рассказал о страданиях жителей ДНР и ЛНР.

"Где были слезы этого Кирби в последние восемь лет, когда украинские националисты расстреливали из пушек мирные города и села Донбасса и убивали тысячи мирных жителей, в том числе детей? Где были его слезы 2 мая 2014 года, когда в Одессе толпа украинцев загнала небольшую группу мирных протестующих против киевского режима в здание, а затем подожгла его и сожгла этих людей заживо?" - задался вопросом колумнист.

Американцы в массе своей не знают об этих событиях. Не рассказывают им и о гибели мирного населения Ирака, Йемена и Афганистана от бомбардировщиков ВВС США, - отмечается в статье Титкомба.