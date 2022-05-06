ОПЕК расколола власти США

Вчера комитет американского сената одобрил законопроект, открывающий возможность подавать в суд на членов Организации стран-экспортеров нефти и их партнеров за сговор с целью повышения цен на нефть.

Как отмечает Reuters, законопроект, запрещающий деятельность нефтяных картелей, NOPEC предложен сенаторами, в том числе республиканцем Чаком Грассли и демократом Эми Клобушар. NOPEC был одобрен на голосовании судебного комитета сената: 17 членов проголосовали ”за”, а четверо - ”против”.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация переживает в отношении ”потенциальных осложнений и непредвиденных последствий” законопроекта, особенно на фоне украинского кризиса. По ее словам, Белый дом всё еще изучает NOPEC.

Различные версии законопроекта проваливались в Конгрессе более двух десятилетий. Однако законодатели все сильнее беспокоятся в связи с ростом инфляции, подстегиваемой в том числе подорожанием американского бензина, стоимость которого на короткое время достигла рекордной отметки в $4,30 за галлон.

”Свободные рынки, где существует конкуренция, лучше, чем рынки, контролируемые картелем государственных нефтяных корпораций. Конкуренция - основа нашей экономической системы”, - считает Клобушар.

В случае одобрения NOPEC изменит американское антимонопольное законодательство и лишит ОПЕК суверенного иммунитета, который на протяжении многих лет защищал картель и национальные нефтяные компании от судебных исков.

Чтобы обрести юридическую силу, законопроект должен быть одобрен и сенатом и палатой представителей, а затем подписан президентом Джо Байденом. В случае одобрения, у генерального прокурора США появится возможность привлечь ОПЕК или его членов, в частности, Саудовскую Аравию, к ответственности в федеральном суде. Другие производители, сотрудничающие с картелем в рамках более широкой группы ОПЕК+ с целью сдерживания производства, тоже могут оказаться под ударом.

Саудовская Аравия и остальные члены ОПЕК отказали в просьбе США и другим потребителям увеличить производство сверх установленных объемов, даже несмотря на то, что спрос восстанавливается после пандемии коронавируса, а российский экспорт падает в связи со спецоперацией на Украине.

ОПЕК+, снизивший производство, когда нефтяные цены упали до исторических минимумов на фоне пандемии, подавившей спрос, в четверг договорились придерживаться плана постепенной отмены сокращений производства, слегка подняв установленные уровни добычи на следующий месяц.

Заявленная цель NOPEC - защитить американских потребителей и промышленников от искусственно вызванных всплесков стоимости бензина, однако аналитики предупреждают, что непредвиденные последствия законопроекта могут представлять угрозу.

Сенатор Джон Корнин, республиканец из Техаса, лидирующего штата по производству нефти, выступает против законопроекта, поскольку считает, что в ответ ОПЕК может запретить поставки в США: ”Если мы действительно хотим решить проблему дорожающего бензина, нам необходимо производить больше нефти и газа здесь, в Америке”.

Против законопроекта выступает и Американский институт нефти (АИН), группа, лоббирующая интересы нефтяного и газового секторов США. В письме лидерам комитета, АИН пишет, что ”NOPEC создает значительные потенциальные угрозы для американских дипломатических, военных и бизнес-интересов. При этом вряд ли получится решить проблемы, которые спровоцировали разработку законопроекта”.

Аналитики предупреждают, что NOPEC навредит американским энергетическим компаниям, если на Саудовскую Аравию и других членов ОПЕК будет оказано давление с целью наполнить рынки нефтью, поскольку их нефть гораздо дешевле, чем американская.