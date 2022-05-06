Британского посла вызвали в МИД РФ

6 мая. 19:38

Сегодня в МИД России была вызвана посол Великобритании Дебора Броннерт, такое сообщение опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Ей был выражен решительный протест в связи с принятием Лондоном очередного пакета антироссийских санкций, под которые попал ряд ведущих СМИ нашей страны, в т.ч. ВГТРК", - сказано в нем.

Британскому дипломату было указано на неприемлемость такой деструктивной линии, продолжение которой окончательно разрушит двусторонние связи, нанеся ущерб взаимоотношениям между народами РФ и Британии.

В МИД России заверили, что российская сторона намерена и далее жестко и решительно реагировать на все санкции, которые вводит Лондон, и принимать ответные меры.