Недельная инфляция в годовом выражении в России составила 17,73%

6 мая. 19:29

Инфляция в России за неделю с 23 по 29 апреля ускорилась до 17,73% в годовом выражении, неделей ранее она составляла 17,7%. Об этом сказано в обзоре "О текущей ценовой ситуации", который был подготовлен Минэкономразвития РФ.

"За неделю, c 23 по 29 апреля 2022 г., инфляция замедлилась до 0,21% после 0,25% неделей ранее", - цитирует документ ТАСС.

В МЭР пояснили, что сдерживающим фактором послужило замедление роста цен на продовольствие (0,38%) за счет сокращения темпов роста цен на продукты питания, кроме плодоовощной продукции.