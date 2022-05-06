В Карачаево-Черкесии увековечили имена 189 фронтовиков из аула Жако

6 мая. 19:32

Сегодня в ауле Жако Хабезского района Карачаево-Черкесии торжественно открыли мемориальный комплекс, посвященный участникам Великой Отечественной войны, - сообщает пресс-служба главы КЧР.

"Это поколение - наши отцы, деды, прадеды, которые прошли фронтовыми дорогами Великой Отечественной войны, защищая мир от фашизма, как никто другой достойны народной памяти. Они и их подвиги живы, пока их помнят и чтут. Особенно это актуально сегодня, когда нацизм вновь поднял голову и начал, не стесняясь, угрожать нашему государству с высоких трибун, нещадно переписывать страницы истории, умалять великие подвиги наших ветеранов на боях сражений", - цитирует слова спикера парламента КЧР Александра Иванова на церемонии открытия "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Участники церемонии почтили память героев минутой молчания. Затем в их честь был дан троекратный залп.

В мемориале увековечены имена 189 фронтовиков - выходцев из аула Жако, сражавшихся с фашистскими захватчиками в годы войны.