Власти Ингушетии поддержат владельцев личных подсобных хозяйств

6 мая. 19:14

Депутаты Народного собрания Ингушетии приняли закон о мерах государственной поддержки развития личных подсобных хозяйств для повышения занятости и улучшения материального положения сельского населения, - сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Закон предусматривает меры господдержки, содействие гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, в приобретении кормов, поголовья крупного и мелкого рогатого скота, семян и посадочного материала, средств защиты растений, а также оказание информационно-консультационных услуг", - пояснил сотрудник пресс-службы, передает "Интерфакс".

Законом предусмотрена организация ветобслуживания сельскохозяйственных животных и птиц, содействие в создании сельскохозяйственных кооперативов, организация работ по закупке сельскохозяйственной продукции, произведенной в личных подсобных хозяйствах и содействие в ее реализации.

Населению окажут содействие в привлечении кредитных ресурсов для развития личных подсобных хозяйств, а также субсидируют возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым на цели, связанные с введением личного подсобного хозяйства, а также часть затрат, связанных с введением личного подсобного хозяйства.

Конкретные финансовые меры государственной поддержки развития личных подсобных хозяйств будут определены региональной программой, - добавили в пресс-службе.