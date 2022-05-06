"Алания" проиграла в гостях "Нефтехимику"

6 мая. 18:58

В Нижнекамске только что завершился матч 36-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между "Нефтехимиком" и владикавказской "Аланией". Победу одержала нижнекамская команда (5:2).

Счет в матче уже на 2-й минуте открыл полузащитник "Нефтехимика" Павел Баранов. На 12-й минуте хозяева удвоили преимущество благодаря автоголу защитника "Алании" Хетага Кочиева, а спустя еще шесть минут полузащитник Мераби Уридия отправил третий мяч в сетку ворот гостей.

На 37-й минуте полузащитник "Алании" Давид Кобесов распечатал ворота "Нефтихикимка", а на 39-й минуте его партнер по команде Владимир Хубулов сократил отставание в счете до одного мяча. Однако на 44-й минуте Мераби Уридия вновь увеличил отрыв. На 74-й минуте полузащитник хозяев Давид Хубаев забил пятый гол в ворота "Алании", установив тем самым окончательный результат.

Отметим, что на 51-й минуте "Алания" осталась в меньшинстве. С поля был удален защитник Хетаг Кочиев.

На данный момент "Алания" с 57 очками занимает шестое место в турнирной таблице ФНЛ. "Нефтехимик" располагается на восьмой строчке, в активе команды 55 очков.