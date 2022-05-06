Автозаправки Shell временно закроются в ближайшие дни

6 мая. 18:57

АЗС Shell в ближайшие несколько дней на время приостановят работу, об этом сообщил гендиректор ООО "Шелл Нефть" Cергей Стародубцев.

Он подтвердил, что в данный момент ведутся переговоры по продаже компании "Шелл Нефть", владеющей сетью автозаправок и заводом по производству смазочных материалов в Торжке.

"Для обеспечения продажи компании "Шелл Нефть" новому владельцу работа АЗС "Шелл" и завода по производству смазочных материалов будет временно приостановлена в ближайшие дни", - цитирует гендиректора сайт компании.

Стародубцев подчеркнул, что главным приоритетом для "Шелл" остается безопасность работников и производственных процессов, а также сохранение рабочих мест и соблюдение законов РФ.