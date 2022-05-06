СМИ: Польша заменит российские удобрения узбекскими

6 мая. 18:46

Компании Польши намерены нарастить количество импортируемых удобрений из Узбекистана в условиях роста спроса на эту продукцию в ЕС, - сообщает информационное агентство "Дуне" узбекистанского МИД.

В посольстве Узбекистана в Варшаве состоялась встреча с руководителями польских компаний, специализирующихся на производстве или импорте минеральных удобрений.

"С начала 2022 года в посольство обратились шесть польских компаний с просьбой о содействии в налаживании поставок минеральных удобрений из Узбекистана", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Участники встречи выразили заинтересованность в приобретении у Узбекистана товарного карбамида, а также жидкого технического аммиака в рамках годового контракта с возможностью продления до пяти лет, а руководители польских компаний отметили, что в будущем намерены импортировать данную продукцию в больших количествах.

Напомним, в марте премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о программе "дерусификации экономики", включающей в себя отказ от российских сельскохозяйственных удобрений.