Киргизия и Узбекистан не будут выяснять отношения на границе с помощью оружия

6 мая. 18:33

Представители погранслужб Киргизии и Узбекистана договорились не применять оружие при случайном нарушении границы гражданами одной из стран, - сообщили в пресс-центре киргизской погранслужбы.

Такое решение было принято по итогам встречи пограничных представителей Киргизии по Джалал-Абадскому направлению и представителей погранслужбы Узбекистана по Восточному направлению.

"Стороны договорились категорически запретить пограничным нарядам применять оружие в случае непреднамеренного нарушения государственной границы на виду у пограничников", - заявил представитель пресс-службы, передает РИА Новости.

Также с личным составом сторон проведут дополнительные совместные занятия по соблюдению линии поведения пограничников, - говорится в сообщении.