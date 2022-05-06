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Киргизия и Узбекистан не будут выяснять отношения на границе с помощью оружия

Киргизия и Узбекистан не будут выяснять отношения на границе с помощью оружия

Представители погранслужб Киргизии и Узбекистана договорились не применять оружие при случайном нарушении границы гражданами одной из стран, - сообщили в пресс-центре киргизской погранслужбы.

Такое решение было принято по итогам встречи пограничных представителей Киргизии по Джалал-Абадскому направлению и представителей погранслужбы Узбекистана по Восточному направлению.

"Стороны договорились категорически запретить пограничным нарядам применять оружие в случае непреднамеренного нарушения государственной границы на виду у пограничников", - заявил представитель пресс-службы, передает РИА Новости.

Также с личным составом сторон проведут дополнительные совместные занятия по соблюдению линии поведения пограничников, - говорится в сообщении.

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