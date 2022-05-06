Латвия не хочет защищать памятники российским воинам-освободителям

6 мая. 18:18

Комиссия сейма Латвии по иностранным делам сегодня постановила подготовить и внести на рассмотрение парламента законопроект, приостанавливающий действие статьи соглашения с Россией об охране памятников советским воинам, - сообщили в пресс-службе латвийского сейма.

"Комиссия сейма по иностранным делам завершила оценку двусторонних договоров, заключенных между Латвийской Республикой и Российской Федерацией... Комиссия постановила подготовить и внести на рассмотрение сейма законопроект, приостанавливающий действие статьи 13 Протокола к межправительственному соглашению... в отношении мемориальных сооружений и памятников", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Напомним, в данной статье указано, что "с учетом международной практики латвийская сторона обеспечивает уход, благоустройство и сохранность мемориальных сооружений и мест массовых захоронений воинов на территории Латвийской Республики". Участившийся демонтаж советских памятников в Латвии прямо противоречит этому документу.

По словам председателя комиссии сейма по иностранным делам Рихардса Колса, после остановки действия этой статьи будут устранены все правовые препятствия для снова памятника Победы в Риге и других памятников советским воинам-освободителям.