Узников фашистских концлагерей в России могут приравнять к ветеранам войны

6 мая. 17:49

Фракция "Справедливая Россия - За правду" внесла в Госдуму законопроект, в соответствии с которым бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей могут быть отнесены к ветеранам Великой Отечественной войны.

"Законопроектом предлагается внести изменения в федеральный закон "О ветеранах", направленные на отнесение бывших несовершеннолетних узников фашизма к ветеранам Великой Отечественной войны", - говорится в пояснительной записке, размещенной в думской электронной базе данных, передает ТАСС.

Также узникам фашистских концлагерей предлагается предоставить меры социальной поддержки, установленные для инвалидов и участников войны, а также предоставить членам семей, с которыми они проживают, компенсации расходов на оплату жилых помещений, коммунальных услуг и взноса на капитальный ремонт в размере 50%.

Документом предлагается внести поправки о предоставлении бывшим несовершеннолетним узникам фашизма права на одновременное получение страховой пенсии по старости и государственной пенсии по инвалидности.