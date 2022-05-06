Новую поликлинику впервые более чем за 30 лет строят в Нальчике

6 мая. 17:46

Церемония заливки первого кубометра бетона в фундамент новой поликлиники прошла в Нальчике, об этом сообщается в Telegram-канале главы республики Казбека Кокова.

"Новую поликлинику в республике строим впервые за более чем 30 лет. Прежнее здание, которое было приспособлено под нужды медучреждения, на сегодняшний день уже не справляется с нагрузкой", - пояснил он.

По словам Кокова, строится не просто современная поликлиника: это будет мощный амбулаторно-диагностический центр, обладающий всем спектром возможностей для диагностики, включая инновационные.

Строительство планируется завершить до конца будущего года.

В поликлинике будут действовать центр медицинской реабилитации, центр амбулаторной онкопомощи с отделением лучевой диагностики, а также кабинетами рентгеновской и магниторезонансной томографии.

Глава КБР уточнил, что вопрос строительства новой поликлиники в Нальчике был решен при поддержке федерального правительства и Минздрава в рамках поручений президента, из федерального бюджета на нее выделено 706 млн рублей.