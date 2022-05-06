РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Росгвардейцы Северной Осетии провели велопробег по местам боевой славы

Росгвардейцы Северной Осетии провели велопробег по местам боевой славы

Росгвардейцы провели велопробег по местам боевой славы Владикавказа, - сообщили в пресс-службе ведомства.

"В преддверии 77-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Республике Северная Осетия - Алания провели традиционный велопробег по местам боевой славы Владикавказа", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Стартовал велопробег с возложения цветов к Стеле Победы на Мемориале Славы, а маршрут правоохранителей проходил через площадь Победы, где они также возложили цветы к Монументу Славы и поддержали всероссийскую акцию "Георгиевская ленточка".

810 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version