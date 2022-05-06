Росгвардейцы Северной Осетии провели велопробег по местам боевой славы

6 мая. 17:38

Росгвардейцы провели велопробег по местам боевой славы Владикавказа, - сообщили в пресс-службе ведомства.

"В преддверии 77-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Республике Северная Осетия - Алания провели традиционный велопробег по местам боевой славы Владикавказа", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Стартовал велопробег с возложения цветов к Стеле Победы на Мемориале Славы, а маршрут правоохранителей проходил через площадь Победы, где они также возложили цветы к Монументу Славы и поддержали всероссийскую акцию "Георгиевская ленточка".