В аппарате Пашиняна опровергли его отставку

6 мая. 17:22

Сведения о якобы отставке премьер-министра Армении Никола Пашиняна - "ложные слухи", об этом заявил замглавы его аппарата Тарон Чахоян.

"Граждане Армении сделали свой выбор всего год назад", - цитирует его Sputnik Армения.

Чахоян обратился к распускающим слухи оппозиционерам, отметив, что понимает, что таким образом они стремятся пополнить свои поредевшие ряды.

"Но такими мелкими шалостями вы еще больше разочаровываете своих сторонников", - заявил чиновник.

Он также выразил уверенность, что активность оппозиции спадет через несколько дней, и подчеркнул, что абсурдно ежегодно требовать отставки и внеочередных выборов.