Две кавказские подстанции получили статус "Энергообъектов воинской славы"

6 мая. 17:17

В рамках акции, приуроченной к 80-летию с начала битвы за Кавказ, двум подстанциям компании "Россети Северный Кавказ" в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии, функционировавшим еще в годы Великой Отечественной войны, присвоили статус "Энергообъектами воинской славы", - сообщили в пресс-службе компании.

"В целях увековечивания памяти о героических страницах в истории электросетевых объектов периода Великой Отечественной войны компания "Россети Северный Кавказ" инициировала социально-патриотическую акцию "Энергообъект воинской славы", приурочив ее к 80-летию с начала Битвы за Кавказ. На подстанциях "Владикавказ-1" в Северной Осетии и "Нальчик-110" в Кабардино-Балкарии, функционировавших в годы войны, установлены мемориальные информационные таблички "Энергообъект воинской славы" с историей питающих центров", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

В Нальчике и Владикавказе сегодня прошли торжественные церемонии открытия мемориальных табличек, в которых приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, энергетики, представители руководства компании, профильных ведомств и учебных заведений.

Подстанция 110 кВ "Нальчик-110" была введена в эксплуатацию в 1936 году и во время войны обеспечивала энергоснабжение порядка 50 тыс жителей города, а также нескольких десятков предприятий. После войны подстанция неоднократно реконструировалась.

"Подстанция 110 кВ "Владикавказ-1" (ранее "Орджоникидзе-1") была введена в эксплуатацию в 1934 году, в 1942 году ее удалось сохранить благодаря героизму персонала энергообъекта. Сегодня она обеспечивает энергоснабжение десятков промышленных и коммунальных потребителей Владикавказа, а также более 300 тыс жителей города.