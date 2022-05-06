Сторонники Саакашвили требуют перевести его в зарубежную клинику

6 мая. 17:04

Сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося в настоящее время в тюрьме в Рустави, проводят акцию протеста у стен тюрьмы.

Собравшиеся требуют перевести политика в зарубежную клинику для дальнейшего лечения.

"Призываем руководство Грузии прекратить пытки (экс- ред.) президента, Саакашвили может не выжить в этом месте. Необходимо срочно перевести его в заграничную клинику, иначе он погибнет", - приводит слова одного из участников акции РИА Новости.

Напомним, состояние Михаила Саакашвили, дважды объявлявшего голодовку в знак протеста, ухудшилось в начале мая. По словам членов консилиума врачей при народном защитнике Грузии, пенитенциарная служба не в силах предоставить экс-главе государства соответствующее медицинское обслуживание. Члены семьи Саакшавили требуют перевести его в клинику за границей с целью лечения. При этом в пенитенциарной службе Минюста Грузии опровергли распространяемую сторонниками бывшего президента информацию о резком ухудшении здоровья политика.