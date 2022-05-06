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В Берлине призвали Бербок отправиться в Москву после Киева

В Берлине призвали Бербок отправиться в Москву после Киева

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и глава бундестага Бербель Бас должны поддерживать диалог не только с Киевом, но и с Москвой, заявил руководитель партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла.

"Дипломатические переговоры лучше, чем поставки оружия. Но они не должны ограничиваться символическими поездками немецких политиков в Киев", - приводит его слова ТАСС.

Хрупалла призвал Баса и Бербок способствовать переговорам России и Украины. По его словам, обоим стоит поддерживать связь не только с Киевом, но и с Москвой. "Поэтому им следовало бы по возможности из Киева отправиться в Москву", - добавил он.

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