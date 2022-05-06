Эксперт оценил шансы Европы на нефтяное эмбарго против России

6 мая. 16:42

ЕС раскручивает маховик санкций. Полное эмбарго на российскую нефть будет введено Евросоюзом по истечении 9 месяцев, Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони. Он также обратил внимание на затруднительность такого шага в более короткие сроки. С другой стороны – Венгрия заявила, что не готова присоединиться к санкциям. Насколько нефтяное эмбарго опасно для России, есть ли у нее "запасные выходы" из ситуации, "Вестник Кавказа" обсудил с заместителем директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО, автором телеграмм-канала IG Energy Игбалом Гулиевым.

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