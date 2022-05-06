В России не выявили случаев острого гепатита у детей

6 мая. 16:40

Роспотребнадзор на сегодняшний день не выявил в стране ни одного случая заболевания детей острым гепатитом неизвестного происхождения.

"В России случаи гепатита неизвестной этиологии у детей на сегодня не выявлены. Возможность завоза из других стран мала, поскольку ограничена связь с большинством стран, где выявлены случаи инфекции", - сообщил руководитель Научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

Он добавил, что причина возникновения заболевания до сих пор неясна, а самый выраженный симптом болезни - желтуха. "Поэтому родителям всегда нужно обращать внимание на пожелтение кожи у ребенка. Но это не всегда бывает заметно. Важно также смотреть на белки глаз, которые могут пожелтеть, и на цвет мочи. Если она темнеет, то это тоже может быть признаком гепатита", - рассказал специалист.

Он напомнил, что лучшей профилактикой гепатитов А и В являются прививки, которые входят в национальный календарь.

В мире выявлено порядка 230 случаев острого гепатита неизвестного происхождения у детей, есть летальные случаи. Известно, что причиной данного гепатита не являются вирусы, которые вызывают острый вирусный гепатит (A, B, C, D и E).