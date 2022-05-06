Оппозиционеры пообещали парализовать Ереван массовыми акциями

6 мая. 16:41

Армянская оппозиция, выступающая с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, намерена парализовать Ереван массовыми акциями протеста. Об этом в ходе сегодняшнего митинга заявил вице-спикер парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян.

"Завтра в 12.00 (11.00 мск) собираемся здесь и четырьмя большими группами начинаем акции неповиновения, чтобы лишить полицию возможности проводить задержания. Завтра мы парализуем Ереван", - цитирует его РИА Новости.

Сагателян также сообщил, что 7 мая пройдет автопробег оппозиции в один из городов, чтобы поддержать сторонников в регионе.

Помимо этого, представитель партии "Армения" подчеркнул, что целью оппозиции является увеличение числа демонстрантов. По его словам, Никол Пашинян покинет пост премьера, когда силовые структуры доложат ему, что больше не способны сохранить его власть. "Этот день близок", - сказал он.

Напомним, с 25 апреля в Армении проходят масштабные акции протеста против политики премьер-министра Никола Пашиняна, в которых участвуют сторонники блок бывшего президента страны Роберта Кочаряна "Армения", Республиканская партия Сержа Саргсяна, а также партии "Дашнакцутюн" и "Родина". Они считают, что политика премьера грозит Армении потерей государственности.