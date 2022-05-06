Круизные перевозки по морю между Россией и Абхазией стартовали 6 мая

6 мая. 16:28

Впервые за 29 лет возобновились круизы по Черному морю между Сочи и Сухумом.

"Сегодня пассажирский катамаран (ПК) "Грифон" отправился в свой первый рейс из Сочи в Сухум в 12:00. Время прибытия в Сухум - 15:00. В обратный рейс ПК "Грифон" из Сухума отправится в 16:00. Завтра, 7 мая, ПК "Грифон" будет ходить по регулярному расписанию: Сочи - Сухум 9:00-12:00, Сухум - Сочи 15:30-18:30", - сообщили в российской компании "Водоход экспресс".

Стоимость поездки составляет 2,5 тыс рублей, следует из информации на сайте перевозчика.

Отметим, что 5 мая началась навигация круизных судов между Новороссийском, Геленджиком и Сочи.