Ветераны ВОВ в Херсонской области получат выплаты от президента РФ

6 мая. 16:14

Живущие в Херсонской области ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица получат денежные выплаты от президента России к 9 Мая, заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Ранее глава ДНР Денис Пушлин и Турчак посетили Херсон, где провели встречу с руководителем администрации Херсонской области Владимиром Сальдо.

"В преддверии 9 Мая мы поздравляем ветеранов. Мы реализуем наш большой проект "Подарок ветеранам" – все ветераны Великой Отечественной войны и лица, приравненные к этой заслуженной категории, получат подарки к 9 Мая, получат денежные выплаты от президента Российской Федерации", - приводит его слова РИА Новости.