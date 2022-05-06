В Узбекистане начался сезон черешни

6 мая. 16:13

Узбекские экспортеры начали отгрузки черешни нового урожая, в этом году сезон начался на пять дней раньше, чем в прошлом году, пишет EastFruit.

К концу апреля в Узбекистане созрела черешня сорта "Бахор". С 1 по 4 мая Узбекистан экспортировал около 350-400 тонн черешни.

На экспорт предлагается черешня калибра от 20 до 26 мм, отгрузочные цены колеблются в пределах $4,5-6,3, сообщил руководитель одной из экспортных компаний Узбекистана, директор Rizq Agro Group Шахбоз Уринбаев из Ферганской области.

В прошлом году Узбекистан вошел в пятерку мировых лидеров по объемам экспорта черешни.