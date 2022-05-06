Эксперт оценил шансы Европы на нефтяное эмбарго против России

ЕС раскручивает маховик санкций. Полное эмбарго на российскую нефть будет введено Евросоюзом по истечении 9 месяцев, Об этом сегодня заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони. Он также обратил внимание на затруднительность такого шага в более короткие сроки. С другой стороны – Венгрия заявила, что не готова присоединиться к санкциям.

О том, насколько нефтяное эмбарго опасно для России, и есть ли у нее запасные выходы из ситуации, "Вестник Кавказа" побеседовал с заместителем директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО, автором телеграмм-канала IG Energy Игбалом Гулиевым.

Из мировых игроков на рынке нефти наиболее реальная альтернатива российской нефти – Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Однако, учитывая их партнерские отношения с Россией и установленные квоты ОПЕК+, эти страны не готовы заместить российскую нефть в Европе.

"Квоты ОПЕК увеличиваются постепенно, после изучения рынка, а не в результате сиюминутных реакций на геополитические процессы в мире. ОАЭ и КСА, несмотря на давление США и ЕС, не готовы заместить российские нефтяные поставки в Европу", - отметил Игбал Гулиев.

12 апреля генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что российскую нефть заменить невозможно. На встрече с представителями Еврокомиссии он заметил, что потери от возможного нефтяного эмбарго против России могут превысить 7 млн баррелей в день. Определенные перспективы были бы у Ирана, но у него не хватает производственных мощностей, чтобы уже завтра выбросить на рынок дополнительные баррели нефти. Страна все еще находится под санкциями США.

В газовой сфере ситуация для ЕС сложнее. Заменить Россию здесь будет гораздо сложнее, если не невозможно. "У таких стран, как Ангола, Алжир, Нигерия и Мозамбик есть перспективы в поставках СПГ. Но если сравнивать СПГ с трубопроводным газом, то по цене, устойчивости поставок и объему трубопроводный российский газ выигрывает", - отмечает эксперт.

А что с Америкой? Накануне немецкий энергетический концерн RWE AG сообщил, что по поручению властей Германии зафрахтовал две плавучих установки для регазификации сжиженного газа (СПГ). Гулиев указал, что ФРГ нацелена на наращивание СПГ из США и Катара. Однако заявление еще не означает готовность реально заменить российский газ американским. Кроме того, внутриполитическая ситуация в США и разногласия Джозефа Байдена с нефтяными корпорациями могут затруднить выпуск на рынок в кратчайшие сроки больших объемов газа. Да и, к тому же, американским компаниям гораздо выгоднее направлять свой экспорт в Азию, где цены выше европейских.

Если выбирать между российскими нефтью и газом, то ЕС скорее удастся отказаться от первой, чем от второго. "По нефти ситуация для Европы легче. Они могут договориться с маленькими производителями и добрать эти объемы. Но это возможно с 2025 года", - говорит Гулиев.

Пока Европа в поисках альтернативных поставщиков, Россия ищет альтернативные экспортные рынки. Здесь основное внимание направлено на Индию и Китай. "Китай и Индия – два устойчивых и перспективных партнера, готовых поглотить все объемы. Другое дело – по каким ценам и с каким дисконтом? Для российской экономики по объемам, не думаю, что мы сильно потеряем. С точки зрения выручки, если удастся перейти на оплату в национальных валютах, то это укрепит рубль и компенсирует скиду на нашу нефть", - уточнил эксперт МГИМО.

Гулиев не исключает, что санкции против России могут привести к резкой трансформации мирового энергорынка. Азия переориентируется на российское топливо, а Европу будут снабжать страны Персидского залива.

Однако это лишь перспективы. Китайцы осторожничают. 6 апреля Reuters сообщало, что китайские госкомпании (PetroChina, Sinopec, Sinochem и CNOOC) воздерживаются от заключения новых контрактов с Россией из-за санкций Запада: "Китайские компании, которые прошли не одну торговую войну и сталкивались с санкциями, всегда ставили во главу угла осторожность. Они ведут переговоры с российскими компаниями, но текущие законтрактованные объемы закупают. Крупные китайские компании передают независимым НПЗ и ГПЗ, которых нет в листинге западных бирж. Они не боятся санкций, поэтому они могут заключить с российскими партнерами новые сделки".

Китайские, а также индийские компании также могли бы заместить уходящие из российских проектов европейские концерны, как, например, BP, отметил Гулиев. 28 апреля издание The Economic Times сообщало, что министерство нефти и природного газа Индии попросило госкомпании рассмотреть приобретение доли BP в "Роснефти". Кроме того, правительство страны предлагает ONGC Videsh присмотреться к покупке активов Exxon Mobil в проекте "Сахалин-1".

Важный элемент сотрудничества с Индией и КНР для России, чтобы избежать западных санкций – не только диверсификация покупателей нефти и газа, но и переход в торговлю на национальных валютах. В начале апреля Bloomberg писало, что китайские компании уже начали покупать уголь и нефть из России в юанях. В конце месяца это же бизнес-издание сообщило, что Россия предлагает Индии перейти на двойную съему торговли: расплачиваться за нефть в евро и долларах, а за остальные товары – в рупиях и рублях.