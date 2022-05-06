Казгидромет предупреждает о заморозках в выходные

6 мая. 15:53

В девяти регионах Казахстана в выходные ожидаются ночные заморозки, сообщает Казгидромет.

В Актюбинской области 7 мая на севере ночь похолодает до минус трех, на юге региона ожидается гроза, ветер северо-восточный, восточный, порывы 15-20 м/с.

Ночью на северо-востоке Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областей прогнозируются дождь со снегом, гололед, температура воздуха опустится до минус 1-6, предупреждают синоптики.

Ночью на севере Западно-Казахстанской области заморозки до минус 3, ветер северный, северо-восточный. Днем 7 мая на западе, юго-востоке региона порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

В Нур-Султане ночью 7 мая ожидаются заморозки 2 градуса. В Костанайской области температура воздуха ночью составит от 5-10 тепла до 1-6 мороза.

На севере и востоке Карагандинской области 7 и 8 мая ночью осадки, гололед, температуры воздуха от плюс 2-7 до минус 1-6.

В Восточно-Казахстанской области также ожидаются ночные заморозки, на востоке области сильные осадки (дождь, снег), гололед.