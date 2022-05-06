В Москве утвердили меры поддержки кинотеатров и кинокомпаний

6 мая. 15:51

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил пакет мер по поддержке кинотеатров и кинокомпаний. Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой мэра и правительства Москвы.

Согласно постановлению, столичным кинотеатрам предоставят гранты на продвижение и рекламу отечественного кино в прокате и привлечение зрительской аудитории.

Кинокомпании получат возможность компенсировать до 25% затрат на аренду съемочных площадок на территории города. На эти цели из бюджета Москвы выделят 300 млн рублей.

Первые пять студий, организовавших съемки на базе нового городского кинопарка вблизи деревни Юрово в ТиНАО, получат гранты в размере 10 млн рублей.