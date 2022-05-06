В школах КЧР усилят контроль за качеством питания

6 мая. 15:43

В образовательных учреждениях Карачаево-Черкесии введут усиленный контроль за обеспечением качественным питанием детей, сообщает пресс-служба главы республики.

"Для повышения качества горячего питания принято решение усилить контроль за своевременным размещением меню на сайтах организаций, а также привлечь к контролю качества неравнодушных родителей", - сказано в сообщении.

По данным Минобрнауки региона, в Карачаево-Черкесии бесплатным горячим питанием обеспечиваются все ученики 1-4 классов, всего более 24 тыс детей.