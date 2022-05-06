"Бессмертный полк" в традиционном формате пройдет в 88 странах

6 мая. 15:22

Провести акцию "Бессмертный полк" очно планируют в этом году в 88 странах мира, сообщил в пятницу заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев, пишет ТАСС.

"По нашей информации, в 88 государствах акция готовится в очном формате. "Бессмертный полк" в этом году впервые состоится в Венесуэле, шествия ожидаются в Аргентине, Беларуси, Болгарии, Иордании, Испании, Киргизии, Никарагуа, Сербии и других странах", - рассказал дипломат.

Участие в памятных мероприятиях по случаю Дня Победы будут принимать представители почти 130 стран, организаторами различных акций, в числе которых Георгиевская ленточка", "Свеча памяти", "Окна Победы", выступают российские соотечественники.

Зайцев добавил, что в странах Прибалтики и Молдавии введены законодательные запреты на проведение любых массовых мероприятий по случаю 9 мая, георгиевская ленточка также запрещена. «В США, Ирландии, Перу и других странах нашим соотечественникам попросту отказали в согласовании заявок на проведение [акции] "Бессмертного полка", - констатировал дипломат.