В Грузии задержали молодого мужчину, убившего своего ровесника

6 мая. 14:53

В поселке Аспиндза (регион Самцхе - Джавахети) задержали 36-летнего мужчину, убившего своего односельчанина-ровесника. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства внутренних дел.

Следствие полагает, что 5 мая между мужчинами произошла ссора. В какой-то момент один из них ударил оппонента холодным оружием в область шеи. От полученных травм мужчина скончался на месте.



Вскоре после произошедшего полицейские задержали обвиняемого неподалеку от места происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.