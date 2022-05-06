Боррель созовет глав МИД стран Евросоюза в случае провала переговоров об отказе от российской нефти

6 мая. 14:42

Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель созовет на следующей неделе заседание министров иностранных дел стран-членов сообщества, если они быстро не достигнут соглашения об отказе импорта нефти из России. Об этом он заявил сегодня на конференции о будущем Европы во Флоренции.

"Мы работаем над тем, чтобы соглашение было достигнуто, и оно будет достигнуто. Но если этого не произойдет в краткие сроки, а именно до конца недели, после Дня Европы (9 мая - прим. ред.) я созову заседание глав МИД", - цитирует его ТАСС.

Говоря о возможном эмбарго на российский газ, глава европейской дипломатии подчеркнул, что это вопрос не завтрашнего, а послезавтрашнего дня. При этом он акцентировал внимание на том, что Европе необходимо как можно скорее избавиться от энергетической зависимости от России.