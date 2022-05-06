В Нур-Султане появилась "Стена памяти" в честь героев Великой Отечественной войны

6 мая. 14:19

В пятницу в столице Казахстана состоялась церемония открытия мемориального комплекса "Стена памяти".

"Мемориальный комплекс воздвигнут в честь 77-летия Победы и памяти о тех казахстанцах - сотрудниках органов внутренних дел, кто проявил исключительный героизм, защищая родину", - сообщает пресс-служба МВД Казахстана.

В ведомстве отметили, что появление "Стены памяти" - важное событие, мемориал преумножит "память о храбрых воинах, защитивших родные края от вражеских нашествий и обеспечивших мирную жизнь будущему поколению".

В годы Великой Отечественной войны на фронт были мобилизованы 1,2 млн казахстанцев, на полях сражения погибла половина из них. В настоящее время в Казахстане проживает 381 ветеран Великой Отечественной войны.