Информация о минировании школ Черкесска не подтвердилась

6 мая. 14:20

В Черкесске назвали ложной информацию о минировании 13 школ и детсада, сообщает МВД по Карачаево-Черкесии.

"6 мая в 8:00 в дежурную часть МВД по КЧР поступило сообщение о том, что в городе Черкесске заминированы 13 общеобразовательных и 1 дошкольное учреждения. Все заявленные учреждения были обследованы кинологами. Предметов, угрожающих жизни или здоровью граждан, не обнаружено", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что личности анонимов, а также мотивы их поступка станут известны в ходе доследственной проверки. По ее итогам будет принято процессуальное решение.