Ветеранам Великой Отечественной войны в России разрешили до конца года бесплатно ездить на такси

6 мая. 14:13

Ветераны Великой Отечественной войны до конца 2022 года смогут бесплатно ездить на такси. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.



"По инициативе организационного комитета "Наша победа" Минцифры России совместно с властями российских регионов и перевозчиками такси запустило программу бесплатных поездок для ветеранов Великой Отечественной войны", - сказано в заявлении.



Как отмечается, ветераны смогут ездить на такси вне зависимости от целей поездки. "С ветераном смогут поехать сопровождающие родственники. Просубсидированы будут поездки каждого ветерана на общую сумму до 3 тыс рублей на человека", - поведали в ведомстве.



Воспользоваться услугой смогут инвалиды и участники Великой Отечественной войны, военнослужащие последнего военного призыва в годы Великой Отечественной войны, а также лица, которые в данный период работали на ПВО.