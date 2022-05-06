Полиция задержала в Ереване почти 50 участников акции протеста

6 мая. 13:55

В Ереване произошла потасовка между сотрудниками полиции и оппозиционными активистами, перекрывшими мост Победы. Она началась после того, как правоохранители начали задерживать участников протестной акции.

В общей сложности были задержаны 48 человек, в том числе бывший начальник полиции Валерий Осипян, проработавший в этой должности с мая 2018 года по сентября 2019 года.

Сторонники оппозиции разблокировали мост и в настоящее время продолжают шествие по центральным улицам столицы. Еще три большие группы демонстрантов проводят акции протеста в разных частях Еревана, передает ТАСС.

Напомним, с 25 апреля в Армении проходят масштабные акции протеста против политики премьер-министра Никола Пашиняна, в которых участвуют сторонники блок бывшего президента страны Роберта Кочаряна "Армения", Республиканская партия Сержа Саргсяна, а также партии "Дашнакцутюн" и "Родина". Они считают, что политика премьера грозит Армении потерей государственности.