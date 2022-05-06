Дагестан назван регионом с самыми "аварийными" водителями

6 мая. 13:52

Дагестан признали регионом с наибольшей долей "аварийных" водителей", сообщает Российский союз автостраховщиков.

В целом по России выявили 25,4% водителей с минимальным коэффициентом аварийности. Больше всего их оказалось в Москве – 41%. Далее расположилась Московская область (37,6%), тройку замкнул Санкт-Петербург (34,6%). Пятерку регионов с аккуратными водителями замкнули Ленинградская область (33,5%) и Новосибирская область (32,4%).

Наиболее "аварийными" оказались дагестанцы. В республике насчитали лишь 5% водителей с минимальным коэффициентом. В Чечне таких нашли 6,3%, в Ненецком автономном округе — 6,8%, в Ингушетии и Калмыкии — 9,3 и 9,9% соответственно.

Таким образом, в Дагестане 95% водителей хоть раз в течение последних 10 лет являлись виновниками автоаварий, что может объясняться плохой подготовкой, игнорированием ПДД и отсутствием контроля.